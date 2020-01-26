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İç savaşta kaybettiği 27 yakınının acısıyla yaşıyor

HATAY HABERLERİ  | 26.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Suriye'deki saldırılarda eşi, çocukları, kardeşleri başta olmak üzere 27 yakınını kaybeden Fevziye el Halef, sığındığı Türkiye'de geriye kalan kızı ve üç torunu ile acılarını unutmaya çalışıyor - Fevziye el Halef: - "O günü unutmak mümkün değil. Çocuklarım, eşim, torunlarım hepsi kurşun yağmuruna tutuldu. Ortalık mahşer yerine döndü. Beni öldü sandıkları için kurtuldum"

CEM GENCO - Suriye'nin Humus kentinde Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırısı sonucu eşi, çocukları ve torunları olmak üzere 27 yakınını kaybeden 47 yaşındaki Fevziye el Halef, sığındığı Türkiye'de hayata tutunmaya çalışıyor.

Saldırılar sonucu ailesinin çoğunu kaybeden Halef, geriye kalan üç torunu ve kızıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşıyor.

Saldırıda kaybettiği kızının geriye kalan 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğuna hem annelik hem babalık yapan Halef, hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunuyor.

- "Beni öldü sandıkları için kurtuldum"

Fevziye el Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce Esed rejimi ve İran destekli grupların Humus'un Eş-Şevahid köyüne düzenlediği saldırının sevdiklerini aldığını söyledi.

"O günü unutmak mümkün değil. Çocuklarım, eşim, torunlarım hepsi kurşun yağmuruna tutuldu. Ortalık mahşer yerine döndü. Beni öldü sandıkları için kurtuldum. Üç torunum ve bir kızım olay yerinde olmadığı için hayatta kaldı." diyen Halef, saldırının ardından ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

- "Bizim canımız satılık değil"

Saldırının ardından Esed rejiminin kendisini aradığını savunan Halef, şöyle devam etti:

"Rejim, bana saldırıyı muhaliflerin yaptığını söylemem karşılığı bir milyon dolar gibi yüksek miktarda para teklif etti. Bizim canımız satılık değil. Eşim de rejim askeriydi ancak savaş başladığı anda istifa ederek görevini bıraktı. Yaşadığımız bölgede sürekli baskı ve şiddet gördük ama topraklarımızı bırakmak istemedik. O acı gün tüm hayatımızı altüst etti."

Halef, sığındığı Türkiye'de olayda hayatını kaybeden kızının 4 yaşındaki çocuğu Hade Ahmet ile 6 yaşındaki Abdulkerim Hassan'a gözü gibi baktığını, onları bir an olsun yanından ayırmadığını kaydetti.

Kızı ve torunları için ayakta kalmaya çalıştığını belirten Halef, "Torunum Hade annesinin kendisine doğum gününde hediye ettiği oyuncak bebeğiyle uyuyor. O oyuncakta annesinin kokusunu hissediyor. Onlar benim canlarım hayattaki tek tesellim torunlarım ve kızım oldu. İnşallah bahtları açık olur ve güzel bir gelecekleri olur.'' diye konuştu.

Halef, bir oğlunun da kayıp olduğunu 5 yıldır ondan haber alamadığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Katliam rejim saldırılar

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