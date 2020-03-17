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İç sularında başlayan av yasağı için uyarılar

BİLECİK HABERLERİ  | 17.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, iç sularda sazan, yayın, kadife, tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasağının başladığı söyleyerek uyarılarda bulundu.Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla bakanlığımızca hazırlanan 4/1 numaralı Ticari ve 4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında iç sularımızda mevcut sazan, yayın, kadife, tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasaktır.

İç sularında başlayan av yasağı için uyarılar

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, iç sularda sazan, yayın, kadife, tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasağının başladığı söyleyerek uyarılarda bulundu.
Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla bakanlığımızca hazırlanan 4/1 numaralı Ticari ve 4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında iç sularımızda mevcut sazan, yayın, kadife, tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasaktır. Ayrıca söz konusu tebliğler gereğince; 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında iç sularımızda yasak olan turna balığı avcılığı 1 Nisan itibariyle serbesttir.
Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince, emniyet, jandarma, orman muhafaza teşkilatları mensuplarınca ve 1380 sayılı su ürünleri kanunu ile belirlenmiş koruma ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; İlimiz tatlı su balıklarının çoğunluğunun üreme dönemi olan 15 Mart- 15 Haziran tarihleri arasında mevcut av yasağına, vatandaşlarımızca titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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