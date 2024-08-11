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  4. Icardi'nin pahalı çantası gündemde! Akla Wanda Nara'nın servet değerindeki koleksiyonu geldi

Icardi'nin pahalı çantası gündemde! Akla Wanda Nara'nın servet değerindeki koleksiyonu geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 14:03
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Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 10 bin dolarlık çantası gündem oldu. Icardi'nin çantasını görenlerin aklına ise Wanda Nara'nın servet değerindeki çanta koleksiyonu geldi.

Icardi'nin pahalı çantası gündemde! Akla Wanda Nara'nın servet değerindeki koleksiyonu geldi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılık kararı almıştı. Wanda, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" demişti.

Kısa süre önce ise Icardi'nin boşanma sürecinde oldukları Wanda'nın kredi kartlarını iptal ettiğini iddia edilmişti.

Hem özel hayatı hem de başarılı futbol hayatıyla gündeme gelen Icardi, cuma günü Rams Park'ta oynanan Atakaş Hatayspor maçının ardından görüntülendi.

Diğer futbolcuların aksine minik bir çanta ile görüntülenen Icardi'nin çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Çantanın Fransız lüks bir çanta devinin 2024 Sonbahar-Kış erkek koleksiyonunun 10 bin dolarlık parçası olduğu ortaya çıktı.

Ekran Alıntısı

WANDA NARA'NIN ÇANTA KOLEKSİYONU

Elbette Icardi'nin çantasını görenlerin aklına Wanda Nara'nın servet değerindeki bir oda dolusu çantaları geldi.
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Nara, 160'tan fazla çantanın bulunduğu bodayı hırsızlara karşı korumak için özel önlemler almıştı. Wanda Nara "Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" demişti. Ayrıca çantalarını sigorta ettirdiğini de belirtmişti.

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Wanda Nara
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