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İçel İdman Yurdu 3. Lig’te

MERSİN HABERLERİ  | 19.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Bölgesel Amatör ligler için aldığı karar ile 2019/2020 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Bölgesel Amatör ligler için aldığı karar ile 2019/2020 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup şampiyonu olarak 3. Lig’e yükselen İçel İdman Yurdu’nun şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.
Mersin İdman Yurdu Meydanında yapılan kutlama programına, Vali Ali İhsan Su’nun yanı sıra Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, sivil toplum kuruluş temsilcileri, İçel İdman Yurdu Başkanı Metin Saltık, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar katıldı.
Kutlama programında konuşan Vali Su, şehirler ve ülkeler için marka değeri oluşturmanın önemine dikkat çekerek, İçel İdman Yurdu’nun sporda Mersin’in marka değeri olacağına inandığını söyledi. Su; “İçel İdman Yurdu’nun başarısı şehrimize hayırlı olsun. Takımımızın, kentimizi Süper Lig’de de temsil edeceğine inanıyorum. Şampiyonluk yolunda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından İçel İdman Yurdu Başkanı Metin Saltık, Vali Su’ya şampiyonluk forması takdim etti. Başkan Saltık’ın şampiyonluk kupasını Vali Ali İhsan Su’nun ellerinden aldığı programda, İçel İdman Yurdu yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları taraftarları ile birlikte şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

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