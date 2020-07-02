İçerisinde 400 parça enstrüman bulunan AKÜ Konservatuvarı sanal turla gezilebilecek

Yürük, konservatuvar içerisindeki İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'nin 400 parçaya yakın enstrümanla dünyadaki sayılı, Türkiye'de ise tek müzik müzesi olduğunu bildirdi.

Konservatuvarı gezmek ya da burada eğitim almak için kurumu tanımak isteyenlere sanal ortamın bulunmaz bir fırsat sunduğunun altını çizen Yürük, "İsteyen herkes artık, evinden çıkmadan konservatuvarı 360 derece panoramik çekimlerle gezip, bilgi alabiliyor. Ayrıca içerideki her enstrümanı sanal ortamda canlı olarak dinleyebilme olanağı da sunduk." ifadesini kullandı.

Yürük, gelecek günlerde dijital ortamda online konserlere başlayacaklarını sözlerine ekledi.

