"İçiciyim" dedi, 12 yıl hapis yedi

İçici olduğunu söyleyerek tahliyesini isteyen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatı hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan S.A. da duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasında sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını isterken, tutuksuz sanıkta uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullandığını belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda S.A.’ya "uyuşturucu madde bulundurma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası vererek, tutuklanmasına karar verdi.

