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İçişleri Bakan danışmanı Sevgili’den Başkan Beyoğlu’na ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Fevzi Sevgili, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Fevzi Sevgili, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti.

İçişleri Bakan danışmanı Sevgili’den Başkan Beyoğlu’na ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Fevzi Sevgili, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Fevzi Sevgili, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Beyoğlu, belediyenin gerçekleştirdiği hizmetler ve çalışmalar hakkında Sevgili’ye bilgi verdi. Bağlar’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Bakan Soylu’nun danışmanı Fevzi Sevgili, gayretleri nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür ederek gerekli destek ve katkıyı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Beyoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ülkenin huzuru ve güvenliğini temin etme adına gece gündüz çalıştığını kaydetti. Beyoğlu, “Bölgenin bir değeri olan, bölgeyi çok iyi bilen ve bölgenin gelişmesi için yakın destek veren Fevzi Sevgili hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretten büyük mutluluk duyduk. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, bir yandan huzur ve güven ortamının tesisi için gece gündüz demeden mücadele verirken, diğer yandan da bölgenin gelişmesi ve kalkınması için büyük gayret gösteriyor. Bağlar’ımızın hak ettiği yere gelmesi için her zaman için her türlü desteği veren Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu kutlu mücadeleye bizler de Bağlar’ımıza hak ettiği hizmetleri kazandırarak katkıda bulunmaya gayret ediyoruz” dedi.

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