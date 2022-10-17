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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Amasra'daki patlama alanında incelemelerde bulundu

17.10.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Amasra'daki patlama alanında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Amasra'daki patlama alanında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ile alana gelen Çataklı, sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile de bir süre görüşen Çataklı, daha sonra sahadan ayrıldı.

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