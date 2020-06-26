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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etti:

BİNGÖL HABERLERİ  | 26.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

"Devletimiz bütün imkanlarıyla vatandaşımızın yanında"

BİNGÖL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerleşim birimlerini ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile depremden etkilenen Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü ile Yedisu ilçesinin Dinarbey ve Elmalı köylerini ziyaret eden Çataklı, depremin ardından başlatılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada depremzedelerle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Çataklı, daha sonra Yedisu ilçesine geçti. Çataklı, ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremzedelere hitaben "Devletimiz bütün imkanlarıyla vatandaşımızın yanında." diyen Çataklı, yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Çataklı, devletin AFAD, jandarma, Türk Kızılay ve tüm kurumlarıyla depremin ilk anından itibaren alanda, vatandaşının hizmetinde olduğunu kaydetti.

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