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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Giresun'daki sel bölgesinde incelemede bulundu

GİRESUN HABERLERİ  | 23.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Çataklı, 22 Ağustos'ta yaşanan afette kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarını yerinde inceledi

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde suya kapılarak kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Çataklı ve Giresun Valisi Enver Ünlü, Doğankent-Tirebolu kara yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu kaybolan Karayolları görevlisi greyder operatörü Ali Akbulut, Espiye-Kaşdibi köyünde aracıyla sele kapılan Umut Cantürk ile Giresun merkez Çaldağ köyünde aracıyla sele kapılan Davut ve Emine Akgün çiftini arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Çataklı, sel felaketinden en fazla etkilenen Dereli ilçesini de ziyaret etti.

Çataklı, burada gerçekleştirilen yıkım çalışmaları ve geçici yerleşim alanlarında da incelemelerde bulundu.

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