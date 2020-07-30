YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Sinop’ta trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Sinop’ta trafik denetimine katıldı

SİNOP HABERLERİ  | 30.07.2020 19:35 | Son Güncelleme

Sinop’ta Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, denetimlerle birlikte ülke genelinde trafik kazalarının düştüğünü belirtti.Kurban Bayramı arefesinde Sinop’ta da polis ekipleri trafik denetimlerini artırdı.

Sinop’ta Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, denetimlerle birlikte ülke genelinde trafik kazalarının düştüğünü belirtti.
Kurban Bayramı arefesinde Sinop’ta da polis ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Sinop-Samsun yolu arasında trafik denetimi gerçekleştiren emniyet güçleri bayram öncesinde muhtemel kazaları önlemek adına birçok noktada radar ile kontrol sağlayarak denetim gerçekleştirdi. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, emniyet kemeri ve hız kuralları hakkında da bilgilendirme yaptı.
Bu denetimler gerçekleştirilirken Sinop-Gerze yolu üzerindeki trafik denetim noktasını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yerinde inceledi. Kontrol noktasına gelen araç sürücüleriyle sohbet eden Çataklı, hız kurallarına uyulması, şerit ihlali yapılmaması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Çataklı ayrıca sürücülere çikolata ikramında da bulundu. Trafik denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Çataklı, “Trafik kazalarında yapılan araştırmalar insan faktörünün yüzde 90 civarında önemli olduğunu gösteriyor. O sebeple biz İçişleri Bakanlığı olarak mevzuatta yapılan değişikliklerin yanı sıra son dönemde birçok kampanya da yürüterek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yolda hep birlikteyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük, öncelik yayanın öncelik hayatın gibi birçok kampanyalar yaptık. Bu kampanyalar ile toplumun her kesiminden başta çocuklarımız, evlatlarımızdan olmak üzere destek almaya da çalıştık. Bunların olumlu sonuçlarını da gördük. 2015’ten 2019’a kadar can kayıplarını kıyasladığımız zaman yüzde 27’lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu da ümit verici bir şey. İşte bu düşüşü sürdürebilmek, keşke hiç olmasa ama en azından olabildiğince azaltabilmek için bu kayıtları bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun da talimatlarıyla 162 bin civarında personelimiz Kurban Bayramı’nda görev yapacak. Bunun yanı sıra Sayın Bakanımız da farklı güzergahlarda denetimlere katılacak. Burada özellikle bu bayramda üzerinde durulması gereken birkaç husus var. Bizim de bakanlık olarak dikkat etmeye çalıştığımız, insan faktörü önemli bu bayramda özellikle şerit ihlalleri, cep telefonlarının sürüş esnasında kullanılmaması, aşırı sürate dikkat edilmesi, özellikle uzun mesafelerde araç kullanacak kişilerin 10 dakika için bile olsa mola verip dinlenmeleri, uykulu ve yorgun şekilde araç kullanmamaları önemli” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBoşanmadan başkasının kollarında!Boşanmadan başkasının kollarında!
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurbanlık dananın saldırdığı 1 kişi hayatını kaybetti

Kurbanlık dananın saldırdığı 1 kişi hayatını kaybetti

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

45 yıldır kolu yoktu JASAT ekiplerini görünce oyunu bozuldu

45 yıldır kolu yoktu JASAT ekiplerini görünce oyunu bozuldu

Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Büyükkılıç: "Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Sinop Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:24
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:08
Yatsı
21:49

Sinop Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Coşkun Eczanesi
Boyabat
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Gökçe Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Turkeli
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Yumuk Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sinop'ta baba ile iki oğlu denizde boğuldu

Sinop'ta baba ile iki oğlu denizde boğuldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

3 bin yıllık tünellerle dört mevsim turizm mümkün

3 bin yıllık tünellerle dört mevsim turizm mümkün

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilk mezunlarını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.