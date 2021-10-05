İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, terör operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Eylül ayındaki operasyonlarda aralarında Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride 1 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere, toplam 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 26 ölü, 54 sağ, 14 teslim, 1 yaralı olmak üzere, toplam 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, bu yıl eylül ayında kırsalda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı olmak üzere 11 bin 716 ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik ise 1245 operasyon yapıldığını söyledi.

"Eylül ayındaki operasyonlarda aralarında Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride 1 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere, toplam 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 26'sı ölü, 54'ü sağ, 14'ü teslim, 1'i yaralı olmak üzere, toplam 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini veren Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerden 69'unun PKK/KCK, 24'ünün DEAŞ, 2'sinin sol terör örgütü mensubu olduğunu belirtti.

Çataklı, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK'lı 375, FETÖ mensubu 1353, DEAŞ mensubu 209 ve sol terör örgütü 59 olmak üzere, 1996 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 359'unun tutuklandığını ifade etti.

- Eylülde 8 terör eylemi engellendi

Yapılan tüm terör operasyonları sonucunda eylülde 46 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 55 silah, 8 mayın, 115 el bombası, 188 kilo patlayıcı madde ve 5 bin 680 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini söyleyen Çataklı ayrıca 2021 yılı eylül ayında toplam 8 terör eyleminin engellendiğini aktardı.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylülde düzenlenen 17 bin 511 operasyonda, 22 bin 802 kişinin gözaltına alındığını, 1668 kişinin ise adli makamlarca tutuklandığını anlatan Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan operasyonlarda, geçen aya göre yüzde 48 artış ile 8 ton 192 kilogram esrar, 1004 kilogram skunk, geçen aya göre yüzde 31 artış ile 2 bin 208 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 62 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 444 kilogram metamfetamin, 401 bin 170 adet ectasy, geçen aya göre yüzde 174 artışla 314 bin 701 captagon, 109 bin 224 adet sentetik ecza, 2 milyon 94 bin 357 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ayrıca, uyuma uygulaması hedef sayımız 500 bin, halihazırda indirme sayımız 452 bin 594, gelen ihbar sayısı 36 bin 348’dir. Çabalarımız sayesinde, 2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 66 azalışla 314'e düşmüştür. 2020 yılı ilk 8 ayında 92 olan bu rakam 2021 yılı aynı döneminde yüzde 26 azalışla 72 olmuştur."

Çataklı, milleti derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında eylül ayında 26 kadının yaşamını yitirdiğini, 24 mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasının 2 milyon 627 bin 907 indirilme sayısına eriştiğini, uygulama ile bugüne kadar 218 bin 63 ihbar alındığını dile getirdi.

Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 674 vakanın takibinin yapıldığını, halen 239 vakanın takibinin devam ettiğini ifade eden Çataklı, bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmediğini vurguladı.

- Asayiş olaylarında düşüş

Çataklı, 2020 ve 2021 eylül ayları değerlendirildiğinde, ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen kapkaç olaylarının yüzde 58 azalışla 380'den 159'a, yankesicilik olaylarının yüzde 44 azalışla 835'ten 465'e, otodan hırsızlığın yüzde 26 azalışla 2 bin 562’den 1898'e, oto hırsızlığının yüzde 25 azalışla 723'ten 542'ye, evden hırsızlığın yüzde 23 azalışla 6 bin 114'ten 4 bin 720'ye gerilediğini aktardı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, 2021 yılının 9 ayında ülke genelinde günlük ortalama evden hırsızlık sayısının, 153 olduğunu, evden hırsızlığın İstanbul'da 29, İzmir'de 7, Ankara'da 2 olarak gerçekleştiğini söyledi.

15 Nisan-1 Ekim 2021 arasında 287 barınma alanına yönelik 10 bin 850 operasyon ile tamamlandığına dikkati çeken Çataklı, şunları kaydetti:

"4 kırmızı, 1 mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri, 5 liste dışı olmak üzere, 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiş, 402 sığınak, barınak imha edilmiş, 13 ton gıda ele geçirilmiştir. 271 silah, 258 el bombası, 242 adet mayın/eyp, 2 ton 877 kilogram patlayıcı, 258 fünye, 632 tüp, 55 dürbün, 70 telsiz, 50 bin 758 mühimmat ele geçirilmiştir. Tamamlanan ilkbahar-yaz operasyonlarını müteakip 1 Ekim 2021-15 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 270 barınma alanına yönelik 8162 operasyon planlanmış, bugüne kadar 140 operasyon icra edilmiştir."

Şehit Eren Bülbül anısına başlatılan Eren operasyonlarının 15 ayrı bölgede devam ettiğini anımsatan Çataklı, bu operasyonlarda bugüne kadar, 150 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 124 iş birlikçinin yakalandığını, 951 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 300'ü ağır ve uzun namlulu 347 silah 273 mayın/eyp, 392 el bombası, 2 ton 901 kilogram patlayıcı ile 83 bin 856 mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini ifade etti.

Çataklı, şunları kaydetti:

"2021 yılı eylül ayında terör suçları kapsamında, 13 bin 930 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 637 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 şüpheli yakalanmıştır. 2021 yılı temmuz ayında, 3 bin 682'si denizlerde olmak üzere toplam 15 bin 434 düzensiz göçmen ve 773 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı, 465 bin 751, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı, 3 milyon 715 bin 913 kişidir. 2021 yılı eylül ayında meydana gelen 222 ölümlü trafik kazasında 254 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 19 bin 361 yaralanmalı trafik kazasında 29 bin 37 kişi yaralanmış, 40 yaya olay yerinde hayatını kaybetmiştir."

