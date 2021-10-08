YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Van'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Van'da

08.10.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Van'da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve il protokolü tarafından karşılanan Çataklı, Muradiye ilçesine geçti.

İlçenin genel durumu ile belediye çalışmaları hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'dan bilgi alan Çataklı, ardından Erciş ilçesine geçti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile ilçe protokolü tarafından karşılanan Çataklı, ilçede hayata geçirilen projeler ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, beraberindeki Vali Bilmez ile İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gitti.

İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca tarafından kurumun çalışmaları hakkında bilgilendirilen Çataklı ile Vali Bilmez, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde görüp inceleyen Çataklı, programlarını tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorumNagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorum
Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdüVanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:02
Öğle
11:59
İkindi
15:13
Akşam
17:47
Yatsı
19:02

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Hekimoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Defne Eczanesi Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Özalp Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.