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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı

01.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun'un Piraziz ilçesinde trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Ordu'dan kara yoluyla Piraziz'e gelen Erdil, Giresun Valisi Enver Ünlü tarafından karşılandı.

Erdil, buradaki trafik uygulama noktasında görevli emniyet ve jandarma görevlileriyle bayramlaştı.

Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra araç sürücüleri ve yolcularla sohbet etti, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Erdil, kara yoluyla Trabzon'a gitti.

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