YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Van’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Van’da

VAN HABERLERİ  | 24.09.2020 19:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a geldi.Sabah saatlerinde Van’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Van Ferit Melen Havaalanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a geldi.
Sabah saatlerinde Van’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Van Ferit Melen Havaalanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılandı. İlk olarak Başkale İlçesine giden Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Daha sonra Başkale Belediyesi ile Kaymakamlığı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Bilmez’i Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak karşıladı. Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda Başkale’de yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.
Toplantıdan sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Bilmez, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek pandemi kuralları konusunda da uyarıda bulundu. Başkale ziyaretini tamamlayan Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, buradan Helikopterle Çaldıran ilçesi Tavşantepe Üs Bölgesine Geçti. Bölgenin durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Bilmez, gözetleme kulelerindeki askerlerle de sohbet edip moral verip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez’in sonraki durağı Erciş ilçesindeki 108. Topçu Alay Komutanlığı oldu. Bir süre burada komutanlar ve askerlerle görüşen Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, Erciş Belediyesi ve kaymakamlığına geçti.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’ndan ilçenin durumu hakkında brifing alan Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Erciş ziyaretinin ardından Muradiye İlçesine geçen Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, ilk olarak Belediye ve Kaymakamlığı ziyaret etti. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, İlçenin genel durumu hakkında Kaymakam Savar’dan sunum eşliğinde bilgi aldı.
Ardından ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, programlarını tamamlayıp ilçeden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Van Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:49
Öğle
12:03
İkindi
15:28
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Van Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
’Tahsin Paşa’ rolüyle sevilen oyuncu Yenişehiroğlu, Gürpınarlılarla buluştu
’Tahsin Paşa’ rolüyle sevilen oyuncu Yenişehiroğlu, Gürpınarlılarla buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.