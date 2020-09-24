İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Van’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a geldi.

Sabah saatlerinde Van’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Van Ferit Melen Havaalanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılandı. İlk olarak Başkale İlçesine giden Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Daha sonra Başkale Belediyesi ile Kaymakamlığı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Bilmez’i Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak karşıladı. Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda Başkale’de yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Toplantıdan sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Bilmez, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek pandemi kuralları konusunda da uyarıda bulundu. Başkale ziyaretini tamamlayan Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, buradan Helikopterle Çaldıran ilçesi Tavşantepe Üs Bölgesine Geçti. Bölgenin durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Bilmez, gözetleme kulelerindeki askerlerle de sohbet edip moral verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez’in sonraki durağı Erciş ilçesindeki 108. Topçu Alay Komutanlığı oldu. Bir süre burada komutanlar ve askerlerle görüşen Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, Erciş Belediyesi ve kaymakamlığına geçti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’ndan ilçenin durumu hakkında brifing alan Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Erciş ziyaretinin ardından Muradiye İlçesine geçen Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, ilk olarak Belediye ve Kaymakamlığı ziyaret etti. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, İlçenin genel durumu hakkında Kaymakam Savar’dan sunum eşliğinde bilgi aldı.

Ardından ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Bilmez, programlarını tamamlayıp ilçeden ayrıldı.

