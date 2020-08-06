İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Elhamdülillah hem devletimiz hem de milletimizin güçlü dayanışmasıyla ve anlayışıyla, salgınla mücadelemizi başarılı bir şekilde yürüttük, tüm dünyaya örnek olduk. Bugün geldiğimiz noktada, kontrollü bir sosyal hayatın içindeyiz." dedi.

Ersoy, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve beraberlerindeki heyet ile Kovid-19 denetimlerine katıldı. Nalçacı Caddesi'nde bazı restoran ve kafelerle bir taksi durağını ziyaret eden Ersoy, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin hem vatandaşlara hem de işletme çalışanlarına bilgi verdi. Vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, salgının devlet-millet işbirliğiyle gösterilen özen ve hassasiyetle atlatılabileceğini söyledi.

Ziyarette, tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin yerinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere 81 ilde sahada olduklarını belirtti.

- "Salgınla mücadelemizi başarılı bir şekilde yürüttük, tüm dünyaya örnek olduk"