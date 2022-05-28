İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de çağrılı fotoğraf günleri etkinliğine katıldı:

MARDİN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tesis edilen huzurla hayata geçirilen etkinliklere ilişkin, " Milletimize, bölgemize, insanımıza yakışan budur. Bu güzel coğrafyamızın, bu güzel vatanımızın her noktasında insanlarımız 24 saat huzur ve güven içinde olmalıdır." dedi.

Çeşitli temalarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Ersoy, beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile Mazıdağı Belediyesini ziyaret etti. Ersoy, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş ile görüştü.

Daha sonra Derik Belediyesine geçen Ersoy, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ersoy, ilçede Mardin Valiliği ve Büyükşehir belediyesi ile Derik ve Mazıdağı kaymakam ve belediyelerince Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk anısına düzenlenen Derik ve Mazıdağı Çağrılı Fotoğraf Günleri etkinliğinin kapanış programına katıldı.

Programda konuşan Ersoy, yıllardır bugünlerin özlemini çektiklerini, insanların hayvanlarını bile otlatamadığı dağlarda festivallerin ve etkinliklerin düzenlendiğini kaydetti.

Bunun için birbirinden acı çok ağır bedeller ödediklerini bugün artık güzel günlere geldiklerini ve insanların yüzlerinin güldüğünü vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Milletimize, bölgemize, insanımıza yakışan budur. Bu güzel coğrafyamızın, bu güzel vatanımızın her noktasında insanlarımız 24 saat huzur ve güven içinde olmalıdır. Ortak değerlerimize hep birlikte sahip çıkarak işimize gücümüze bakarak daha güzel daha müreffeh daha mutlu ortamlarda hep birlikte geleceği yürümek temel felsefemiz olmalıdır. Bunu sağlayabiliyorsak bunu bu günlere gelmiş olarak görebiliyorsak hepimizin bu güne kadar verdiği emeklerin ve ödediği bedellerin payı vardır. Bir taraftan canlarımızla ödediğimiz bedeller, diğer taraftan özgürlüklerimizle ödediğimiz bedeller var. Ekonomik olarak ödediğimiz bedeller var. Hepsinin sonunda şükürler olsun bu noktadayız."

Huzurun, güvenliğin ve özgür olabilmenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini aktaran Ersoy, teröre ve teröriste karşı güvenlik güçlerinin yurt içinde ve dışında verdiği mücadeleye topyekun sahip çıkıldığının altını çizdi.

Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edilmesinin önemine dikkati çeken Ersoy, "Hep birlikte kocaman bir millet olarak büyük ve güçlü bir devlet olarak yolumuza devam edelim. Hayatımızın her alanını çok daha normal yaşayalım. Hepsinden önemlisi bedel ödemeyelim, hiç kimse bizim kanımızı akıtamasın. Hiç kimse bizim çocuklarımızın kanı üzerinden kendilerini ikbal arayamasın. Bunlara fırsat vermeyelim. Hep birlikte mutlu, mesut ve müreffeh bir Türkiye için kol kola gönül gönüle yolumuza devam edelim." ifadelerini kullandı.

Vali Mahmut Demirtaş ise şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmetle andıklarını belirtti.

Huzurun sağlanmasıyla Derik’in artık etkinlikle anılmaya başlamasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Demirtaş, "Bir taraftan kadınlarımızı, geçlerimizi ve vatandaşlarımızı içinde oldukları bu tür etkinliklerle kaynaşmasını sağlayacağız bir taraftan da yatırımlarımızı hizmetlerimizi çok güzel bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Derik Kaymakamı Çakır da 3 gün süren programda çeşitli etkinlikler düzeldiklerini belirterek, etkinliklere katılan ve destekleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, etkinlik kapsamında düzenlenen spor, yemek ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi.

