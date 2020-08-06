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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Sakarya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

SAKARYA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:01 | Son Güncelleme

"Amacımız sadece rehberlik etmek, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bu konudaki algıyı biraz daha üst seviyeye çıkarmak. Avrupa, Amerika ve diğer dış dünyada vaka sayıları artmaya başladı. Bunların etkisi bizlere de mutlaka gelecektir. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle inşallah bunu en alt seviyeye indirip sıfırlama gayretindeyiz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bakanlık genelgesi kapsamında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleriyle vatandaşların bilinç düzeyini artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

İnce, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Kovid-19 denetimlerine katıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezine gelen İnce, burada taksi durağında şoförlerle görüşerek araçlardaki tedbirleri inceledi.

Alışveriş merkezindeki mağazaları gezerek iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet eden İnce ve beraberindekiler, daha sonra Bağlar Caddesi'ndeki işletmeleri ziyaret etti.

- "Tüm ekiplerimizle sahadayız"

Ziyarette, tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm yurtta tedbirlerin yerinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere sahada olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan denetim ekiplerince tüm alanlarda çalışmanın yürütüldüğünü aktaran İnce, "Amacımız; sadece rehberlik etmek, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bu konudaki algıyı biraz daha üst seviyeye çıkarmak. Avrupa, Amerika ve diğer dış dünyada vaka sayıları artmaya başladı. Bunların etkisi bizlere de mutlaka gelecektir. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle inşallah bunu en alt seviyeye indirip sıfırlama gayretindeyiz. Tüm ekiplerimizle sahadayız." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da bugün 275 ekip ve 3 bin 150 personelle denetimlerin gerçekleştirildiğini dile getiren İnce, normalde her gün denetimin olduğunu, iş yerlerinin sürekli kontrol edildiğini kaydetti.

Bugüne özel bir algı oluşturarak dikkati çekmek istediklerini vurgulayan İnce, "Amacımız tamamen vatandaşımızın bu konudaki bilinç oranını artırmak. Maskesiz dolaşma kesinlikle olmamalı diyoruz. Sosyal mesafe kuralına mutlaka riayet edilmeli diyoruz. Temizlik ve hijyen kurallarına uyarak da biz bu işi başarabiliriz diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

İnce, Sakarya'da tedbirlere riayetin en üst seviyede olduğunu paylaşarak, bunun vaka sayılarına da yansıdığını dile getirdi.

Kentte daha önceleri üst seviyede seyreden vaka sayılarında düşüş yaşandığına işaret eden İnce, bu durumu koruyarak sıfırlama gayretinde olduklarını söyledi.

İnce, tedbirlere uyanlara teşekkür ederek, vatandaşları tedbirlere uymaya devam etmeye davet etti.

Denetlemeler sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri ile İl Sağlık Müdürlüğü personelinin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri de hazır bulundu.

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