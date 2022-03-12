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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Suruç Belediyesini ziyaret etti

12.03.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Suruç Belediyesini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ı ziyaret etti.

Bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen İnce, Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçe esnafını da ziyaret eden İnce, Suruç İlçe Halk Kütüphanesi'nde öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da hazır bulundu.

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