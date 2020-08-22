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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Cizre’de

ŞIRNAK HABERLERİ  | 22.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Şırnak’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret etti.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Cizre’yi ziyaret etti.

Şırnak’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Cizre’yi ziyaret etti. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından Şerafettin Elçi Havalimanında karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, karayolu ile İdil ilçesine geçti. Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler İdil ziyaretinin ardından Cizre’ye geldi. Cizre’de Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı önünde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Ersoy, Sevgi Sokağı ve Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret edip, Cizre Belediyesi hizmet binasını ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy ve beraberindekiler belediye hizmet binasını ziyaretinden sonra kaymakamlık binasına geçti. Ersoy ve beraberindekiler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’ndan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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