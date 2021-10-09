İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yüksekova'yı ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ersoy, ilçede esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara kitap hediye etti. İlçedeki yatırım ve çalışmaları inceleyen Ersoy, daha sonra Yüksekova Belediyesine geçerek burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ersoy'a ziyaretinde Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Kaymakam Resul Özdemir ve AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Yoldaş eşlik etti.
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