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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce bayram trafiği denetimlerine katıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.07.2020 00:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce bayram trafiği denetimlerine katıldı

BALIKESİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerine katıldı.

İnce, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Balıkesir-İzmir sınırındaki polis uygulama noktasında yapılan denetimleri inceledi.

Trafik ekiplerince durdurulan sürücülere, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan İnce, ailelerle sohbet etti. İnce, araçlarda yolculuk eden çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Uygulama noktasında jandarma ve polis personeliyle bayramlaşan İnce, burada yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazalarını en aza indirmek, trafik kazalarından kaynaklı ölümleri sıfırlama gayreti içindeyiz. Bu kapsamda var gücümüzle çalışıyoruz. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. İllerde tüm personelimizle bu mücadeleyi yürütüyoruz." dedi.

Bayram tedbirleri kapsamında 7 günlük bir tedbir paketi uygulayacaklarını belirten İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla gönderilen genelgeyle bu tedbirlerin illerde uygulanmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz de bayram süresince başta Bakanımız olmak üzere tüm personelimizle beraber sahada olacağız. Amacımız vatandaşımıza bu kuralların uygulanmasını sağlayarak kazaları en aza indirmek, ölümleri sıfırlamak. Burada bulunmamızın asıl amacı siz değerli personelimizle birlikte olabilmek. Tabi ki vatandaşlarımızın da yanında oluyoruz ama bizim asıl gönlümüzden geçen sizlerle el ele olabilmek. Bu amaçla Ankara’dan yola çıkarak uygulama noktalarındaki personelimizi ziyaret ediyoruz. Bu duygularla hepinizin bayramını en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum."

Bakan Yardımcısı İnce'ye, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Güneş Eliş eşlik etti.

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