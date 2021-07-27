YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulundu

27.07.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulundu

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanağın ardından yeniden su basan iki mahallede inceleme yaptı.

Gün boyu ilçede çeşitli temaslarda bulunan Soylu, Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Merkezde görevli personele işlerinde kolaylık dileyen ve son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra selde iş yerleri zarar gören esnafla Arhavi Gençlik Merkezi'nde organize edilen toplantıda bir araya geldi, sorunları dinledi.

Bakan Soylu, ilçede etkili olan sağanağın ardından yeniden su basan Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmaları takip etti.

Kapistre Deresi'nin bulunduğu bölgeye de gelen Soylu, DSİ yetkililerinden buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Süleyman Soylu'ya temasları sırasında Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un yanı sıra diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
PARTNERHentbolcuların bikini direnişine dev destek! Dünyaca ünlü isim "Gurur duyuyorum" dediHentbolcuların bikini direnişine dev destek! Dünyaca ünlü isim "Gurur duyuyorum" dedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları incelediUlaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
03:09
Sabah
04:56
Öğle
12:24
İkindi
16:20
Akşam
19:42
Yatsı
21:22

Artvin Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Ömür Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.