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İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında "Koronavirüs Değerlendirme" toplantısı yapıldı

ANKARA HABERLERİ  | 24.11.2020 23:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında "Koronavirüs Değerlendirme" toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki denetim faaliyetlerinin artırılmasını, pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi yerlerdeki denetimlerin yoğunlaştırılmasını, cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasını istedi.

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik bölge komutanları ile "Koronavirüs Değerlendirme" toplantısı yaptı.

Bakanlık Muhammed Fatih Safitürk Salonu'nda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık ve bakanlık bürokratları katıldı.

Toplantıda illerde salgının seyri, salgının önlenmesine yönelik alınan son tedbirler, koronavirüs denetimleri ile güvenlik alanında dönemsel gelişmeler ele alındı.

Bakan Soylu, illerde denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre hayatın her alanında artırılmasını, önümüzdeki süreçte özellikle pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin yoğunlaştırılmasını, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasını istedi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, uygulamaya konulan "eylem planı" ile "koordinasyon planı" çerçevesinde 2020 yılı başından itibaren İçişleri Bakanlığınca alınan yeni tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarını değerlendiren Bakan Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulaması ile ilgili illerde kadınlara bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetlerin artırılmasını, 620 bin civarında olan uygulamayı indiren kişi sayısının bu yıl sonuna kadar 1 milyon hedefine ulaşmasını istedi.

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