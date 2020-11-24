İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında "Koronavirüs Değerlendirme" toplantısı yapıldı

Bakan Soylu, illerde denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre hayatın her alanında artırılmasını, önümüzdeki süreçte özellikle pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin yoğunlaştırılmasını, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasını istedi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, uygulamaya konulan "eylem planı" ile "koordinasyon planı" çerçevesinde 2020 yılı başından itibaren İçişleri Bakanlığınca alınan yeni tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarını değerlendiren Bakan Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulaması ile ilgili illerde kadınlara bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetlerin artırılmasını, 620 bin civarında olan uygulamayı indiren kişi sayısının bu yıl sonuna kadar 1 milyon hedefine ulaşmasını istedi.

