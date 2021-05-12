İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma döneminde 2 milyon 33 bin 736 seyahat belgesi başvurusu yapıldığını, bunların 945 bin 834'üne izin verildiğini, 982 bin 369'una da e-başvuru sistemindeki kriterlere uymadığı için izin verilmediğini bildirdi. Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti, illere canlı bağlanarak tam kapanma tedbirleri ile trafik, asayiş durumlarına ilişkin bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Soylu, 30 Nisan'dan itibaren 81 ilde 609 noktayla GAMER üzerinden temas kurulduğunu, günlük olarak ani ve acil meselelerin buradan takip edildiğini, Bakan Yardımcısı koordinasyonunda 24 saat esasına göre alınan tedbirler ve denetimler arasındaki uyumun, iyi uygulama örneklerinin izlendiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararların, Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu süreçlerin anlık takip edildiğinin altını çizen Soylu, "Netice itibarıyla vaka sayıları günlük 63 binden 13 bin 500 seviyelerine kadar düştü. Ortalama aktif vaka sayısı 570-575 binlerden 200 bin seviyelerine düştü." bilgisini paylaştı.

Soylu, sahadaki aktif vaka sayısının azalmasının günlük vaka sayısı kadar önemli olduğunu, bunun bulaş ve temas açısından en önemli kriterlerden sayıldığını vurguladı. - "10 milyon 544 bin 980 kişiye e-Devlet üzerinden çalışma izni belgesi verildi" Bakan Soylu, Kovid-19 salgını başladığı andan itibaren her sabah 18 büyükşehrin toplu taşıma rakamlarını aldıklarını ve bunun 10 milyon civarında olduğunu belirterek, "Normal kısıtlamalarda bu yaklaşık 3-4 milyona kadar düşüyordu. Şu anda da günlük 500-600-700 bin seviyelerinde." dedi. Bu verilerin tam kapanma döneminde mobilizasyonun mümkün olduğunca azaldığını gösterdiğine vurgu yapan Soylu, "10 milyon 544 bin 980 kişiye e-Devlet üzerinden çalışma izni belgesi verildi. Bu önemli bir rakamdır. İlk gün aksama söz konusu oldu ama o aksama sistem üzerindeki yoğunlaşmadan kaynaklanan aksamaydı, ikinci ve üçüncü günlerde çok doğal olarak bu aksamalar ortadan kalktı." ifadesini kullandı. Soylu, iyi bir sistemin kurulduğunu vurguladı. - "2 milyon 33 bin 736 seyahat belgesi başvurusu oldu"

Bakan Soylu, şehirlerarası yol denetim noktaları ve şehir içi kontrol noktalarında kolluk güçleri, trafik denetim birimleri ve asayiş güçlerinin ciddi bir denetim ortaya koyduğunun altını çizdi. "2 milyon 33 bin 736 seyahat belgesi başvurusu oldu. Biz bunun 945 bin 834'üne izin verdik, 982 bin 369'una da e-başvuruya koyduğumuz kriterlere uymadığı için izin verilmedi." bilgisini paylaşan Soylu, 105 bin 533 başvurunun da incelemelerinin sürdürüldüğünü, şu anda izin verilme aşamasında olduğunu bildirdi. Soylu, sistemin aynı şekilde devam etmesi için gayretlerinin süreceğini vurgulayarak, "Özellikle şehirler arası trafikte veya toplu taşımadaki yolcu durumuna ilişkin, 29-30 Nisan 2021 tarihinde 5 bin 471 sefer yapıldı. Yolcu sayısı da 159 bin 550 idi. Bu, tam kapanmanın başladığı, tam kısıtlamanın olduğu gündeki rakam. 11 Mayıs 2021 tarihinde sefer sayısı 1390 ki bayram öncesi olmasına rağmen. Yolcu sayısı da 22 bin 800." diye konuştu. Soylu, hareketlenmeyi mümkün olduğunca daraltma gayretlerinde aksaklık yaşanmadığını ifade etti.