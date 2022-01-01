İçişleri Bakanı Soylu, Cizre'de Şehitler Kütüphanesi'nin açılışına katıldı:

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Şırnaklı çocuklarımıza, gençlerimize eğitim, spor, sanat alanında çok güçlü destekler verilmektedir, verilmeye de devam edilecektir." dedi.

Soylu, Şırnak'taki ziyaretlerinin ardından Cizre ilçesine geçti. Cizre'de 2016'daki terör saldırısında şehit olan 12 polis memuru adına Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneğince Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan Şehitler Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, kütüphane açılışının yılın ilk günü için güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Şırnaklı çocuklarımıza, gençlerimize eğitim, spor, sanat alanında çok güçlü destekler verilmektedir, verilmeye de devam edilecektir. Biz onlara destek vereceğiz, onlar ülkemizin, dünyanın geleceği olacak. Onlar verilen desteklerin fazlasını yaparak bütün dünyaya aydınlık ve ışık saçacaklar. Biz onlara güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise il genelindeki 661 okulda kütüphane bulunduğunu söyledi. Şehit isimleriyle anılan 68 kütüphanenin olduğunu ifade eden Pehlivan, çocukların ve gençlerin kütüphanelerden faydalandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Soylu, kütüphanenin açılış kurdelesini çocuklara kestirdi. Açılışa Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe girişindeki polis uygulama noktasını da ziyaret eden Bakan Soylu, görevli polislerin yeni yılını kutladı.

