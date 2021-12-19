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İçişleri Bakanı Soylu, Çobanbey'de ziyaretlerde bulundu

19.12.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Çobanbey'de ziyaretlerde bulundu

KİLİS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı için Kilis'te bulunan Soylu, Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yetkililer tarafından karşılandı.

Daha sonra Çobanbey beldesine geçen Soylu, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, ardından beraberindekilerle Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odasına geçerek Suriyeli iş insanlarıyla bir süre basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

AFAD FKB İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, burada da yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kilis Valisi Recep Soytürk, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Resul Holoğlu, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Kilis Milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa ve diğer yetkililer eşlik etti.

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