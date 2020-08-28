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İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'de incelemelerde bulundu

GİRESUN HABERLERİ  | 28.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'de incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin büyük hasara yol açtığı Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu'nun başkanlığında, önce Giresun Valiliğinde Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Daha sonra helikopterle Dereli ilçesine gelen Soylu, sahada çalışan temizlik işçileri ve yardım dağıtan ekiplerle görüştü, gayretli çalışmaları için teşekkür etti.

Dereli Kaymakamlığı önünde kurulan Kriz Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, burada görevli personelden gelen taleplere ilişkin bilgi aldı, yetkililere talimat verdi.

Bakan Soylu, vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyerek, sıkıntıların en kısa zamanda giderilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İlçede hayatın hafta içinde normale dönmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Soylu, vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturulması için ilgili kurumların yetkililerine iletti.

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