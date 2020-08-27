İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'deki incelemelerinin ardından açıklama yaptı: (2)

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin tüm yaraları sarmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Soylu, Dereli ilçe merkezindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerin yıkılma işleminin devam ettiğini, bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir taraftan da kendi bakanlıklarının hem taşınma hem kira yardımı yaptığını belirtti.

Soylu, kimseyi mağdur bırakmadan, güçlerinin yettiği nispetler ölçüsünde, vatandaşla el birliği içerisinde bu meseleyi çözeceklerinin altını çizdi.

Devletin tüm yaraları sarmak için elinden gelen gayreti gösterdiğine işaret eden Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı burada açık, net." dedi.

Soylu, yaşanan büyük afetten en çok esnafın ve yolların zarar gördüğünü ifade ederek, "Şu anda Karayollarının kendi ağında kapalı yolu yok. 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Özellikle İl Özel İdaresi ağındaki yollarda büyük hasarlar oluştuğunu dile getiren Soylu, sadece Dereli de değil diğer afet bölgelerinde de hasarın büyük olduğunu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.