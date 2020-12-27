YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ depreminde 10.15 itibarıyla herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yok"

İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ depreminde 10.15 itibarıyla herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yok"

ANKARA HABERLERİ  | 27.12.2020 10:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ depreminde 10.15 itibarıyla herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin ardından Diyarbakır'daki ekiplerin tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk tam gaz!Aşk tam gaz!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:32
Sabah
08:02
Öğle
12:55
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:02

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Altınışık Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Emek Şifa Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Hattuşa Güliz Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.