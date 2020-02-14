YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. İçişleri Bakanı Soylu Elazığ İtfaiyesi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu Elazığ İtfaiyesi'ni ziyaret etti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.02.2020 20:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu Elazığ İtfaiyesi'ni ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilk müdahale eden ekipler arasında yer alan Elazığ İtfaiyesi çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Soylu, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki çalışmalarını sürdürüyor.

Depreme ilk müdahale eden ekipler arasında yer alan Elazığ İtfaiyesi çalışanlarını ziyaret eden Soylu, deprem günü yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Soylu'ya, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve diğer yetkililer eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Elazığ Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
12:42
İkindi
15:38
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Elazığ Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Beray Eczanesi
Merkez
Çaydaçıra Eczanesi
Merkez
Geçgel Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ’da karla mücadele

Elazığ’da karla mücadele

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ Valiliği vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı

Elazığ Valiliği vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.