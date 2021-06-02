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İçişleri Bakanı Soylu, Eren-11 Operasyonu'nda biri korucu 2 şehit ve 4 yaralının olduğunu açıkladı

02.06.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Eren-11 Operasyonu'nda biri korucu 2 şehit ve 4 yaralının olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada biri korucu 2 şehit ve 4 yaralının olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Korucumuz Yücel Aki ve Jandarma Teğmenimiz Baki Koçak'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı 4 evladımıza Rabbim, acil şifalar versin inşallah."

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