İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'te 87 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takip ve operasyonu sonucu 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildiğini, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, "Kahraman polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

