İçişleri Bakanı Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.



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