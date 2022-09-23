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İçişleri Bakanı Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile telefonda görüştü

23.09.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı süleyman soylu

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