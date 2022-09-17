İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli'nde gençlerle buluştu: (2)

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Doğu Akdeniz'de doğal gaz var 'giremezsiniz'. Niye giremeyiz? Yani Doğu Akdeniz sizin olduğu kadar bizim de denizimiz. Bizim de orada alanımız var. Sen hangi hukuku kullanıyorsan ben de kullanıyorum." dedi.

Bakan Soylu, Açık Basketbol Sahası'nda düzenlenen gençlik buluşmasında, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesini kazanmasının ve cumhuriyeti ilan etmesinin hazmedilemediğini söyledi.

"O günden itibaren kafamıza vurmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." diyen Soylu, "Ne zaman kafamızı kaldırdık, o zaman bizi geri düşürebilmek için birçok problemleri ortaya çıkarttılar. 'Kürt, Türk' dediler, bizi birbirimize bölmeye çalıştılar. 'Alevi, Sünni' dediler, bizi birbirimize bölmeye çalıştılar. Başı açık, başı kapalı dediler, insanların bir bölümünü ötekileştirdiler, bizi bölmeye çalıştılar." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin kendine ait büyük bir medeniyeti ve zenginliği olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarihten gelen gücüyle var olduğunu anlatan Soylu, "Bu ülkenin sosyolojisi var, büyük bir geçmişi var, bu ülkenin komşuları var, bu ülkenin dostlukları var, bu ülkenin yakınlıkları var. Hepsi bizim üzerimizde bunlar. Nasıl anneniz, babanız, teyzeniz, amcanızın oğlu, amcanızın kızı sizi nasıl etkiliyorsa, aynen ülkeleri, devletleri, milletleri aynı şekilde etkilenir. Şu ağaç tek başına yeşermedi. Allah yarattı onu ve onun yarattığının kendi üzerinde yarattığı sırlar var." dedi.

Soylu, Türkiye'nin sağlıktan eğitime pek çok alanda son 20 yılda ilerleme yaşadığını anlattı.

Bakan Soylu, dünya sıkıntıya girerken Türkiye'nin özgürlükler noktasında önemli çalışmalar yaptığını, gelir farklılıklarını birbirine yaklaştırdığını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır Türkiye'yi sıkıntıya sokmaya çalışan her durumu düzeltmeye çalıştığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Her bir fay hattını, o tetiklemeyi engellemeye çalıştı ve bunu başardı. Bu ülkenin başörtülü kızları niçin üniversiteye gidemesin ya? Biz böyle yaşadık. 1986 ben üniversiteye girdim. Hiç böyle bir şey bilmiyordum. Sınava girmeye çalıştım. Bir öğretmen geldi. Yanımızdaki başörtülü kıza 'Sen bununla giremezsin' dedi. İkinci sınıf insan muamelesi. Bu ülkede askeri kışlaların içerisinde eğer bir başörtülü varsa oğlunu askeri gönderiyor. Oğlunu subay yapmış. Anne, onun düğünü var. Orduevinde yapacak düğününü. 'Sen buraya giremezsin' diyor. Bunu böyle tanımlamışlar. Tayyip Erdoğan bunların hepsini ters yüz etti. Bunlar kolay işler değil arkadaşlar."

Bakan Soylu, Türkiye'de son 20 yılda zihniyet değiştiğini, gençlerin dünyayla rekabet etmesi için birçok çalışma yapıldığını vurguladı.

Türkiye'de eğitimi birinci mesele olarak gördüklerini dile getiren Soylu, 81 ilde üniversiteler açıldığını, gençlerin öz güven kaybı yaşamaması için dünyada ne varsa sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Soylu, pandemi döneminde Türkiye'nin dünyadaki farklı ülkelere destekte bulunduğunu, sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika'da insanları hastanelere almadılar. Bizim şehir hastanelerimiz yapılırken itiraz edenler 'bunları niçin yapıyorsunuz' diyenler mahcup oldular. Biz birinci sınıf otellerde hiç kimseye mahcup olmadan Allah'a şükürler olsun yaşlımıza baktık. Avrupa yaşlarını ölüme terk etti. Biz burada bu sivil toplum örgütleriyle, devletle, polisle, jandarmayla, doktorlarla hep beraber sağlık çalışanlarıyla büyük bir ordu oluşturduk. Yaşlılarımızı yalnız bırakmadık. Dünyada yaşlısı en az ölen ülke Türkiye'dir. Çünkü biz yaşlılarımıza baktık."

- "Doğu Akdeniz sizin olduğu kadar bizim de denizimiz"

Bakan Soylu, yapılan çalışmalarla gençlere 21. yüzyılın altyapısını kurduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Altyapınız güçlü olursa düşmezsiniz arkadaşlar, düşmeyin. Bugün ayakta kalmamızın temel sebebi budur. Ayasofya'yı açtırmıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet gelmiş açmış. İstanbul'u fethetmiş. Biz buna vesayet diyoruz. Diyorlar ki 'açamazsınız'. Niye açamayız? Biz öyle istiyoruz. Tayyip Erdoğan zamanını buldu, fırsatını buldu. Türkiye'nin altyapısını kuvvetlendirdi. Bugün Ayasofya'yı açtı. Bu kadar basit. Doğu Akdeniz'de doğal gaz var 'giremezsiniz'. Niye giremeyiz? Yani Doğu Akdeniz sizin olduğu kadar bizim de denizimiz. Bizim de orada alanımız var. Sen hangi hukuku kullanıyorsan ben de kullanıyorum. Fırsatını bulduk, Alpaslan'ı da gönderdik, Abdülhamit'i de gönderdik. Şimdi orada arıyoruz. Bulacağız. Onlar gene tıpış tıpış bize gelecekler ve bizden gaz alacaklar."

Bakan Soylu, programa katılan gençlerin sorularını da cevapladı.

Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin soruya Soylu, şu yanıtı verdi:

"Bu ülkede Tayyip Erdoğan eşiyle beraber televizyonlara çıktı. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddete yönelik kamu spotu çekti ve toplumsal bir bilinçlendirmeye doğru gidiyor. Daha geçen gün 2-3 saat kadın, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik ve çözüm üretmeye çalıştık. 1120 hem polis hem jandarmada aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet önleme bürosu kurduk. KADES'i oluşturduk. Yani aile içi şiddetle, kadına şiddette bir imdat butonu. Akıllı telefonlarda var. Bastığın andan itibaren en fazla beş dakika içerisinde polis olay yerinde. Tam 4 milyon kadın kaydoldu buna. Bugüne kadar 420 binin üzerinde ihbar geldi. Bu 420 bin ihbara gidildi. Bunun 260 bini asıllı ihbar. Yani anında olaya müdahale etmeye yönelik bir anlayış var. Yılda Türkiye'de 2 bin cinayet işleniyor ortalama. Yani bu 4-5 bindi, yukarıdan aşağıya yavaş yavaş inmeye başladı. Bunun da ortalama 400-500'ü kadın. Yani dörtte biri kadın. Bunların hepsi aile içi şiddetten olmuyor. Aile içi şiddetle 270-320 arasında. Bize dediler ki 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız, kadın cinayetleri arttı.' Geçen yılın şu anda yüzde 8'in altında. Biz bir tanesine bile tahammül edemeyiz. Ama bunun İstanbul Sözleşmesi'yle ilgisi yok."

Soylu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürdüğünü ve yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğe eğitim vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

(Bitti)

