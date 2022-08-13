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İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı

13.08.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada yasa dışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen, 310 kilogram (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler."

Bakan Soylu, ele geçirilen uyuşturucu haplara ilişkin fotoğraf da paylaştı.

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