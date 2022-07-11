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İçişleri Bakanı Soylu, metroda hakarete uğrayan Senegalliyi ziyaret etti

11.07.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, metroda hakarete uğrayan Senegalliyi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da metroda hakarete uğrayan Senegalli Davut'u kaldığı evde ziyaret etti.

Bakan Soylu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun mesajının ekinde paylaştığı videoda ise Senegalli Davut ve ailesiyle sohbeti yer aldı.

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