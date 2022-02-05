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İçişleri Bakanı Soylu, Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti

05.02.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Suriyeli savaş mağduru çocuklara eğitim ve barınma hizmeti verilen Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca kurulan merkez girişinde çocuklar tarafından karşılanan Soylu, hatıra defterini imzaladı, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Çocukların yaptığı resim ve el sanatları ürünlerini inceleyen Soylu, çocuklarla basketbol oynadı, çeşitli hediyeler verdi.

Buradaki kütüphaneyi ziyaret eden Soylu, çocuklara bir süre kitap okudu.

Soylu, vakıf yetkililerinden köyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve belediye başkanları eşlik etti.

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DÜZELTME - "Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak'ta konuştu:" başlıklı haberimizin 10. paragrafında yer alan "teşekkür ediyorum" ifadesi sehven "teşekkür edemiyorum" şeklinde yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AADÜZELTME - "Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak'ta konuştu:" başlıklı haberimizin 10. paragrafında yer alan "teşekkür ediyorum" ifadesi sehven "teşekkür edemiyorum" şeklinde yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
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