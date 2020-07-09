İçişleri Bakanı Soylu: (Sakarya'daki patlamada, patlayıcıları jandarmanın taşıması) Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzm