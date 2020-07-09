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  4. İçişleri Bakanı Soylu: (Sakarya'daki patlamada, patlayıcıları jandarmanın taşıması) Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzm

İçişleri Bakanı Soylu: (Sakarya'daki patlamada, patlayıcıları jandarmanın taşıması) Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzm

SAKARYA HABERLERİ  | 09.07.2020 19:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: (Sakarya'daki patlamada, patlayıcıları jandarmanın taşıması) Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzman kişilerdir. Bu da kolluk kuvvetimizdedir. Bunun muadili başka bir şey söz konusu değil. Başsavcılığımız koordinasyonunda yürütülen ki başından beri böyle bu mesele de Başsavcılığımızda. Jandarma bölgesi olması hasebiyle jandarmaya bu yetkiyi verdi."


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Akşam
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Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Şeyma Eczanesi
Adapazari
Yavuz Eczanesi
Adapazari
Merve Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
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