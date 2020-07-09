İçişleri Bakanı Soylu: (Sakarya'daki patlamada, patlayıcıları jandarmanın taşıması) Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzm
İçişleri Bakanı Soylu: (Sakarya'daki patlamada, patlayıcıları jandarmanın taşıması) Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzm
İçişleri Bakanı Soylu: (Sakarya'daki patlamada, patlayıcıları jandarmanın taşıması) Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzman kişilerdir. Bu da kolluk kuvvetimizdedir. Bunun muadili başka bir şey söz konusu değil. Başsavcılığımız koordinasyonunda yürütülen ki başından beri böyle bu mesele de Başsavcılığımızda. Jandarma bölgesi olması hasebiyle jandarmaya bu yetkiyi verdi."