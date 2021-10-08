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İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'te İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

08.10.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'te İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, Siirt Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konuları ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Hacıbektaşoğlu, Milletvekili Ören, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.

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