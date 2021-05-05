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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Kongo Karma Ekonomik Komisyonu'nun 3. Dönem Toplantısı'nda konuştu:

05.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye ile Kongo arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında, ufak büyük hiç önemi yok, her türlü adımı atmakta kararlı olduğumuzu, Bakanlığımızın da bu konuda tüm çalışanlarıyla seferber olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum"

Türkiye-Kongo Karma Ekonomik Komisyonu'nun 3. Dönem Toplantısı, İçişleri Bakanlığında yapıldı.

Komisyonun çevrim içi düzenlenen 3. dönem toplantısı dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso arasında, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda ikili görüşme gerçekleştirildi.

İkili görüşmenin ardından, TÜBİTAK ile Kongo Cumhuriyeti Bilimsel Araştırma ve Teknolojik İnovasyon Bakanlığı arasında "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü" ile "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

İmzalar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Genel Delegesi Prof. Dr. Assori Itoua Ngaporo ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Gakosso tarafından atıldı.

- "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu iradeyi en yüksek noktaya getirmekte sorumluyuz"

İçişleri Bakanı Soylu ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Gakosso tarafından "Türkiye-Kongo Cumhuriyeti KEK 3. Dönem Toplantısı" tutanağı imzalandı.

Soylu, yaptığı açıklamada, imzalanan protokollerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlık, orman, arazi kullanımı, denizcilik, el sanatları ve KOBİ'ler alanında ciddi anlaşma hazırlıklarının olduğunu belirten Soylu, protokolleri yakın zamanda tamamlayacaklarına olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Bakan Soylu, iki ülke arasında, ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji ve madencilik, eğitim, sanayi, standardizasyon, bilim ve teknoloji, tarım ve hayvancılık, ormancılık ve ulaştırma alanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz, Kongo ile Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu iradeyi en yüksek noktaya getirmekte sorumluyuz. Buradan tekrar beyan ve taahhüt ediyorum, Kongo'da bulunan bakanlarımızın emrine amadeyiz. Türkiye ile Kongo arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında, ufak büyük hiç önemi yok, her türlü adımı atmakta kararlı olduğumuzu, Bakanlığımızın da bu konuda tüm çalışanlarıyla seferber olacağını, bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Gakosso da imzalanan protokollerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, destekleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

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