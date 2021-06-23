İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda tarihi rekorlar kırıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilen uyuşturucu miktarında son yıllarda tarihi rekorlar kırıldığını bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mersin Limanı'nda bir haftada 1 ton 763 kilogram kokain ele geçirme başarısı gösteren gümrük muhafaza ekiplerini ve katkı sağlayan birimleri kutladı.

Bakan Soylu, "Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda tarihi rekorlar kırıyoruz. Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok." ifadesini kullandı.



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