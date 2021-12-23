İçişleri Bakanı Soylu'dan, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk musikisinin büyük çınarı, eserleri, besteleri kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa ruhumuza işlenen büyük usta Alaeddin Yavaşca beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.



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