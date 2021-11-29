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İçişleri Bakanı Soylu'dan, İmranlı Belediye Başkanı Açıl için başsağlığı mesajı

29.11.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu'dan, İmranlı Belediye Başkanı Açıl için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'a rahmet diledi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas İmranlı'da, trafik kazasında hayatını kaybeden, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im, Murat Bey'in mekanını cennet eylesin, kazada yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar nasip eylesin." ifadesini kullandı.

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