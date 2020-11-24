İçişleri Bakanı Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gencecik öğretmenlerin, milletin evlatlarına ilim öğretirken görevleri başında ve öğrencilerinin gözü önünde şehit edildiğini ancak hiçbirinin yolundan dönmediğini belirtti.

Bakan Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kalemi kılıçtan keskin bilen, Anadolu'daki imzasını kalelerle değil her biri bir sanat eseri olan ilim yuvaları ve medreselerle atan medeniyetimizin ilme verdiği değer gibi öğretene saygısı da elbette ki tarih boyunca farklı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Öğretmeni anne baba bilen, ulemanın kanını haram hükmünde değerlendiren köklü medeniyetin, tarihinin her döneminde fedakar öğretmenlerinin eliyle yükselmesinin, sadece ilim safında değil, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi cephede de öğretmenlerin ön almasının, destanlar yazmasının, şehitler vermesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Soylu, öğretmenlerin bu fedakarlıklarından ve milletin geleceğindeki katkılarından dolayı Türkiye’nin yükselişini çekemeyenlerin daima hedeflerinde olduğuna dikkati çekti.