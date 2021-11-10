İçişleri Bakanı Soylu'dan polis memuru Abdulkadir Güngör için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Balıkesir'de şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis Abdulkadir Güngör'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, polis teşkilatı ve aziz millete başsağlığı dileyerek "Rabb'im, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadesini kullandı.



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