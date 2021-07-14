İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.
Soylu, mesajında, "Tekirdağ'da, olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen bekçimiz Gökçen Koşal'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
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