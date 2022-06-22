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İçişleri Bakanı Soylu'yu güvenlik kamerasından izleyen İBB personelinin iş akdi feshedildi

22.06.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "İBB kontrol ve yönetiminde belediye hizmetlerimizin aksamaması ve kontrolü ile vatandaşlarımızın huzur ve sükunu için şehrin birçok noktasında aktif şekilde çalışan 120 bin civarında güvenlik kamerası bulunmaktadır" - "Bu kameraların takip ve kontrol merkezlerinde görevli personellerden işini gereği gibi yapmayanlar hakkında idari işlemler yapılmaktadır. Bu anlayışla sayın İçişleri Bakanı'nı izlediği tespit edilen personel hakkında da derhal gereği yapılmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu güvenlik kamerasından izlediği belirtilen personelin iş akdinin sona erdirildiğini duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, bugün bir gazetede "İBB'de beni izlemiş bir kişiyi işten attılar" başlıklı haberde yer alan İçişleri Bakanı Soylu'nun ifade ettiği konuyla ilgili incelemede bulunulduğu belirtilerek İBB müfettişlerince gerçekleştirilen inceleme ve araştırma neticesinde 28 Mart'ta tevdi raporu tanzim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu rapora göre Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Komuta Merkezi Zabıta Amirliğinde güvenlik sistemleri teknisyeni olarak görev yapan ve İstanbul Personel Yönetim AŞ (İSPER) uhdesinde işçi statüsünde bulunan A.F.K'nin 16-17 Ekim 2021'de 00.00-00.05 saatleri arasında Haliç Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne doğru komut vererek İçişleri Bakanı'nı izlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Hazırlanan tevdi raporunun, konunun adli açıdan takibi ve soruşturulması amacıyla 30 Mart 2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, personel hakkında disiplin işlemlerinin temini için de yazının aynı gün İSPER AŞ'ye gönderildiği anlatılan açıklamada, şirket tarafından söz konusu personelin iş akdinin sonlandırıldığı belirtildi.

- "Personel hakkında da derhal gereği yapılmıştır"

İBB'nin kontrol ve yönetiminde belediye hizmetlerinin aksamaması, kontrolü ve vatandaşların huzur, sükunu için şehrin birçok noktasında aktif şekilde çalışan 120 bin civarında güvenlik kamerası bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kameraların takip ve kontrol merkezlerinde görevli personellerden işini gereği gibi yapmayanlar hakkında idari işlemler yapılmaktadır. Bu anlayışla Sayın İçişleri Bakanı'nı izlediği tespit edilen personel hakkında da derhal gereği yapılmıştır. Ancak İngiltere Büyükelçisi ile sayın Ekrem İmamoğlu arasında Ocak 2022'de gerçekleşen yemekli görüşmeye ilişkin İçişleri Bakanlığının kontrol ve yönetimindeki MOBESE sistemi üzerinden makam araçlarının görüntülerinin magazinsel bir sürecin parçası olarak medyaya servis edilmesi olayında bugüne değin herhangi bir soruşturma yürütülmemiş olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. İBB'nin gösterdiği hassasiyetin aynı şekilde İçişleri Bakanlığımızca da gösterilmesini beklemekte olduğumuzu belirtiriz."

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