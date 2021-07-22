İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen selde kendilerini sevindiren tek şeyin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

Derenin taşması sonucu su basan ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Meteorolojinin de daha önce uyardığı şekilde bölgede yağış meydana geldiğini belirten Soylu, beklenilen ölçüde hatta daha fazla yağış gerçekleştiğini aktardı.

Soylu, Arhavi'ye 170, Hopa'ya ise 183 kilogram yağış düştüğünü vurgulayarak, yağmurun Arhavi ve Murgul'u etkilediğini, Hopa'da çok fazla soruna yol açmadığını ifade etti.

Yağış sonrasında ana deredeki tahkimatların yıkıldığını dile getiren Soylu, bunun sonucu olarak da Boğaziçi Mahallesi'nde sel, su baskını yaşandığını belirtti.

Soylu, alt katların tamamının su dolduğunu, mahsur kalan vatandaşların tahliye edildiğini ve edilmeye de devam ettiklerini dile getirdi.

AFAD, AKUT, JAK ve belediye ekipleri olmak üzere tüm ekiplerin ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Soylu, herkese teşekkür etti.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli duruma ilişkin bilgi aktardığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla sürekli iletişim halindeyiz, genel durumu anlatmaya çalıştık, talimatları oldu." dedi.

Erzurum ve Trabzon'dan AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerini Arhavi'ye çektiklerini dile getiren Soylu, Kızılayın da yemek, su ve diğer ihtiyaçlar için sahada olduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Arhavi Kaymakamlığında AFAD Koordinasyon Merkezi kurulduğunu belirten Soylu, Trabzon, Giresun ve çevredeki diğer illerden de vidanjörlerin ilçeye çekildiğini çünkü alt katların tamamının su dolduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini aktardı.

Soylu, ana dereden şehre akan ve tahkimatı yıkan su ile ilgili iki önlem aldığına işaret ederek, DSİ'nin geçici bir tahkimat yapılması için taş ocağından taş taşınması hususunu değerlendirdiğini ve bunun yapılacağını ifade etti.

İkinci önlem olarak ise Boğaziçi Mahallesi'ne akan suyun tekrar bir kanaldan dereye akıtılmasına yönelik çalışma olduğunu dile getiren Soylu, bunun için kanal açıldığını ve bazı yerlerde yaklaşık 1,20 santimetreye ulaşan suyun aşağıya doğru çekildiğini ancak henüz bitmediğini vurguladı.

Soylu, vatandaşın hasarı olduğuna dikkati çekerek, bu süreçte güçlerinin yettiği ölçüler içerisinde herkese yardımcı olmaya çalışacaklarını söyledi.

Birçok arabanın sel suları altında kaldığını, pek çok yerde balçığa gömüldüğünü ve dereye karıştığını belirten Soylu, bütün bunlarla ilgili hasar tespitlerinin ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirileceğine, el birliği ile üstesinden gelineceğine dikkati çekti.

Soylu, olayda can kaybı yaşanmadığını vurgulayarak, "Bizi sevindiren tek bir şey var, can kaybımız yok. Çok az yaralımız var, bir veya iki tane. Onlar da hem burada tedavi edildiler hem de nakledilmesi gereken yerlere nakledildiler." diye konuştu.

Arhavi Devlet Hastanesi'nin alt katını su bastığını ve buradan birtakım tahliyelerin söz konusu olduğunu anlatan Soylu, hastanenin acil bölümünün hizmete devam ettiğini, ilçe genelinde yaşanan sorunların sabırla aşılacağını aktardı.

Soylu, mevsim normallerinin üstünde yağış gerçekleştiğine işaret ederek, böyle olunca derenin tahkimat da dinlemediğini belirtti.

- "Baraj patladı" iddiası

İlçede yanlış bir bilginin yayıldığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"O bilgiyi düzetmem lazım, 'Barajlar yukarıdan patladı geldi.' dendi. Böyle bir bilgi yok, bu yanlış bilgi diyelim veya kulaktan kulağa yayılan yanlış bir bilgi. Herhangi bir baraj da yok, baraj patlaması da yok. HES'ler var, zaten su onların üzerinden aşmış geçmiş oldu. Onun için vatandaşımızın bu konuda yani bir barajın patlayıp geldiği ve onun da 'Arhavi'nin merkezini etkileyeceği' bilgisinin doğru bir bilgi olmadığını burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onu vatandaşımıza da gücümüz yettiğince ifade etmeye çalışıyoruz çünkü buraya geldiğimizde böyle bir korku söz konusuydu, doğal olarak eğer böyle bir baraj var ve taşacaksa endişeye sevk eder. O bilginin yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık, bir kez daha milletimize buradan ifade ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimiz var. Buradayız, inşallah buralar normal haline dönene kadar da arkadaşlarımızla birlikte çalışmamıza devam edeceğiz."

Bakan Soylu, bir gazetecinin, "Tehlike devam ediyor mu, yağış bekleniyor mu? Aynı manzaranın yaşanması durumu söz konusu olur mu? Bölgede kaç ekip çalışıyor?" soruları üzerine, Meteorolojinin kuvvetli yağışın yarın gece 24.00'e kadar uyarıda bulunduğunu ve bu bilginin de kamuoyu ile paylaşıldığını söyledi.

Tüm tedbirlerin uyarılar doğrultusunda alındığını belirten Soylu, gerekli yerlerde tahliyelerin yapıldığını ifade etti.

- "Bu tahkimatlar olmamış olsaydı Allah muhafaza çok daha büyük bir hasarla karşı karşıya kalınabilirdi"

Rize'de dün akşam başlayan tahliyelerin de devam ettiğini anımsatan Soylu, "Yarın gece 24.00'e kadar yağış bekliyoruz. İnşallah olmaz, inşallah olmaz ki çalışmamıza ve bu hasarların giderilmesi ve iyileştirme çalışmalarımıza fırsat tanıyacak bir zaman dilimi oluşur düşüncesi içerisindeyiz." dedi.

Soylu, Rize'deki ekiplerin bir bölümünün de Arhavi'ye çekildiğini, orada arama kurtarma ekiplerinin çalıştığını ve bazı tahkimat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Soylu, bir gazetecinin, "Rize'de riskli bölgedeki evlerin dün akşam tahliye edilmesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu diyebilir miyiz?" sorusu üzerine, Rize'de dün akşam ilk etapta 125 binanın tahliye edildiğini, çalışmaların halen sürdüğünü ve bu sayıya yeni binaların da eklendiğini, Meteoroloji'nin uyarılarına uyulması gerektiğinin önemine dikkati çekti.

"Derelerin ıslahı yönünde Rize'de çalışmalar devam ediyordu, Arhavi'de durum nedir?" sorusu üzerine Soylu, ana derelerde çok güçlü tahkimatlar olduğunu ancak suyun bunları yıkıp geçtiğini ifade etti.

Soylu, Rize'de ıslah çalışmalarının yapılmamış olması durumunda daha büyük sorunlar yaşanabileceğine işaret etti, daha küçük derelerde de bunların yapılmasına yönelik adımlar atıldığını aktardı.

DSİ'nin bu konuda bugüne kadar çalışma yaptığını ve bundan sonra da yapacağını dile getiren Soylu, "Ama bu tahkimatlar olmamış olsaydı Allah muhafaza çok daha büyük bir hasarla karşı karşıya kalınabilirdi." diye konuştu.

Soylu, tahkimatların muhafaza ettiği ve koruduğu bir alan olduğunu ancak yağmurun şiddetinin, ölçeğinin yüksek olması nedeniyle bazılarının yetersiz kalabildiğini, tahkimatın daha yüksek yapılması durumunda ise birtakım süreçlerin söz konusu olduğunu aktardı.

DSİ'nin, ilgili bakanlığın ortaya koyduğu ölçekler çerçevesinde burada yeni tahkimatların planlamasının yapılacağını vurgulayan Soylu, "Mesela özellikle yaklaşık birkaç yıldır almış olduğu DSİ'nin bir kararı var yani o yolun altından geçen büzler diyelim veya yolun altından geçen dranajı sağlayan kanallar diyelim en az 2,5 metre olacak. Daha önce, daha azdı ama mevsimsel değişiklikler, iklim değişiklikleri bunların çok daha büyük olmasını bize mecbur ediyor. Biz de buna göre tüm adımlarımızı atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

