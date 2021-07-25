YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

25.07.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Murgul ilçesinde, selde kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle Murgul'a gelen Soylu, ilçede iki gün önce etkili olan şiddetli yağışa bağlı meydana gelen selde kaybolan Yiğit'i (40) arama çalışmalarının sürdüğü alana ulaştı.

AFAD, JAK ve diğer ekiplerce Murgul Çayı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Soylu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Arama çalışmalarını takip eden Yiğit'in ailesi ile görüşen Soylu, Serdar Yiğit'e en kısa sürede ulaşmak için tüm ekiplerin seferber olduğunu yakınlarına iletti.

Daha sonra kara yoluyla Arhavi ilçesine gelen Soylu, iş yerleri selden hasar gören esnafı ziyaret etti, vatandaşla görüştü.

Bakan Soylu, Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde de yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
PARTNERHentbolcuların bikini direnişine dev destek! Dünyaca ünlü isim "Gurur duyuyorum" dediHentbolcuların bikini direnişine dev destek! Dünyaca ünlü isim "Gurur duyuyorum" dedi
Artvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandıArtvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandı

Artvin Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
03:09
Sabah
04:56
Öğle
12:24
İkindi
16:20
Akşam
19:42
Yatsı
21:22

Artvin Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Ömür Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.